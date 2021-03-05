В этом году вирус продолжит мучить человечество

Эксперты ВОЗ поделились своим прогнозом по поводу завершения мировой эпидемии COVID-19. По мнению руководителя европейского отделения организации Ханса Клюге, мир вздохнет свободно только к началу 2022 года.



Высокопоставленный эксперт заявил, что текущий год с высокой долей вероятности пройдет под знаком коронавируса. Вместе с тем, мировое сообщество уже познакомилось с данной инфекцией, поэтому развитие событий будет более предсказуемым и управляемым.

А вот к следующему году пандемия должна закончиться. Это, впрочем, не значит, что вирус полностью исчезнет, передает слова специалиста издание Welt.

Кстати, недавно лидер РФ Владимир Путин рассказал, с какими проблемами столкнулась Россия во время всеобщей вакцинации.