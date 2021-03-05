Курс рубля
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Эксперты ВОЗ поделились своим
прогнозом по поводу завершения мировой эпидемии COVID-19. По мнению
руководителя европейского отделения организации Ханса Клюге, мир вздохнет
свободно только к началу 2022 года.
Высокопоставленный эксперт заявил, что текущий год с высокой долей вероятности пройдет под знаком коронавируса. Вместе с тем, мировое сообщество уже познакомилось с данной инфекцией, поэтому развитие событий будет более предсказуемым и управляемым.
А вот к следующему году пандемия должна закончиться. Это, впрочем, не значит, что вирус полностью исчезнет, передает слова специалиста издание Welt.
Кстати, недавно лидер РФ Владимир Путин рассказал, с какими проблемами столкнулась Россия во время всеобщей вакцинации.
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