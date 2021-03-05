Брюссель признал юридическое право членов ЕС на приобретение препаратов

Европейские государства, входящие в состав Евросоюза, не могут проводить на самостоятельной основе переговоры по поставкам лекарственных препаратов против коронавирусной инфекции, имея в распоряжении централизованные соглашения на закупку от имени Еврокомиссии. Однако у членов ЕС есть право на самостоятельное приобретение вакцин у остальных производителей. Соответствующее заявление сделал официальный представитель органа Эрик Мамер, выступая на брифинге, который прошел в Брюсселе.

Согласно приведенным данным, ранее государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, комментируя желание европейских государств перейти к самостоятельному осуществлению закупок, что в вопросе вакцин члены ЕС должны проявлять солидарность.

Мамер заявил, что ЕК удалось определиться с "портфелем вакцин", приобретаемых в централизованном порядке. Тем не менее, юридическое право у стран Европы на закупку препаратов у остальных поставщиков имеется.

Также представитель ЕК отметил, что процедура сертификации препарата на европейском рынке должна осуществляться агентством лекарственных средств. Тем не менее, у каждого государства есть своя, национальная процедура, которая проводится в экстренных случаях. Такой порядок позволяет производить закупку без участия ЕК и регулятора.

Мамер также отметил, что позиция Еврокомиссии сводится к общей гарантии доступа к вакцинам для всех государств-членов. В ЕК считают такую тактику "хорошими рамками", передает РИА "Новости".

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