Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
В России за последние 24 часа от ковида умер 441 человек. Зарегистрировано 11 022 случая коронавируса. Выздоровели 15 027 пациентов. Данные на утро 6 марта приводит столичный оперштаб.
На первом месте по заболеваемости коронавирусом остается Москва –1820 случаев. На второй строчке Петербург – 975 зараженных. На третьем месте Московская область – 746.
За весь период с начала пандемии коронавируса в России выявлен 4 312 181 случай коронавируса. Скончались 88 726 заболевших. Вылечились 3 900 348.
Ранее в Москве объявили об отмене режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Социальные карты пожилых москвичей разблокируют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода
Президент отказался от второй воздушной атаки после получения разведданных