За истекшие сутки выявлено 11 022 зараженных

В России за последние 24 часа от ковида умер 441 человек. Зарегистрировано 11 022 случая коронавируса. Выздоровели 15 027 пациентов. Данные на утро 6 марта приводит столичный оперштаб.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом остается Москва –1820 случаев. На второй строчке Петербург – 975 зараженных. На третьем месте Московская область – 746.

За весь период с начала пандемии коронавируса в России выявлен 4 312 181 случай коронавируса. Скончались 88 726 заболевших. Вылечились 3 900 348.

Ранее в Москве объявили об отмене режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Социальные карты пожилых москвичей разблокируют, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.