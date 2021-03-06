Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
735 новости
Максим Орешкин подхватил коронавирус. О болезни помощника президента Владимира Путина сообщил премьер Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".
О заражении Орешкина стало известно на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса. Несмотря на болезнь, помощник главы РФ участвовал в мероприятии дистанционно. Мишустин пожелал ему скорейшего выздоровления. Судя по всему, ковид у Орешкина протекает не в тяжелой форме. Подробности о его самочувствии пока не приводятся.
Американские санкции не единственная проблема сторонников газопровода
Президент отказался от второй воздушной атаки после получения разведданных