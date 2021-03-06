О случившемся сообщил Мишустин

Максим Орешкин подхватил коронавирус. О болезни помощника президента Владимира Путина сообщил премьер Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".

О заражении Орешкина стало известно на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса. Несмотря на болезнь, помощник главы РФ участвовал в мероприятии дистанционно. Мишустин пожелал ему скорейшего выздоровления. Судя по всему, ковид у Орешкина протекает не в тяжелой форме. Подробности о его самочувствии пока не приводятся.