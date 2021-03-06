Представитель ВОЗ высказалась о ситуации с коронавирусом в России

Эксперт дал прогноз, оценив темпы заболеваемости

Представитель Всемирной организации здравоохранения высказалась о ситуации с коронавирусом в России. Мелита Вуйнович считает, что прогнозы можно давать оптимистичные. По ее словам, распространение ковида в нашей стране снизилось и обстановка улучшается.

Вместе с тем Вуйнович призвала россиян не расслабляться, несмотря отмену ряда коронавирусных ограничений, и не забывать о собственной безопасности. По-прежнему важно носить маски и держать дистанцию в общественных местах. Ее слова приводит РИА ФАН.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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