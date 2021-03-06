Глава правительства ответил резким отказом на требование вернуть препарат в РФ, невзирая на протесты оппозиции

Жители Словакии выразили несогласие с решением главы кабмина Игоря Матовича провести вакцинацию населения с помощью препарата "Спутник V".

Так, пользователи соцсетей заявили, что в стране имеются проблемы важнее коронавирусной инфекции. При этом сам Матович, уверены они, должен отказаться от премьерского поста и уйти в отставку, пишет Ura.ru.

Cам Матович же заявил, что Словакия не собирается отказываться от доз российской вакцины "Спутник" из-за критической позиции ряда местных политиков. В сложившейся ситуации необходимо действовать без колебаний.

Так, 1 марта в Кошице прибыла первая партия из Москвы. Словакия приняла решение о закупке российской вакцины без одобрения Евросоюза. Позднее президент Зузана Чапутова назвала решение премьера "отказом от принятых медицинских стандартов". Глава МИД Иван Корчок также заявил, что вакцина является "инструментом гибридной войны".

Сам Матович отметил, что "Спутник" превратился в Словакии в предмет недовольства и ненависти. При этом сами российские производители согласны на разрыв договора без штрафных санкций.

"И они кричали: "гибридная война", "геополитическое оружие России" и прочий бред. Когда россияне предложили вернуть "Спутник" без санкций, наступило внезапное молчание", – заявил Матович.

Премьер заявил, что не собирается отправлять дозы назад, в Россию. Более того, Матович признался, что ни при каких обстоятельствах не позволил бы этому произойти.

"Я не могу отказаться от спасения нашего народа. Я не убийца", – пишет Матович на своей официальной странице в "Фейсбук".

Несмотря на заметную публичную поддержку премьера в пользу вакцинирования, недовольные пользователи раскритиковали власти за "Спутник".



"Жаль, что ты не можешь исполнять свои обязанности – вывести страну из кризиса и коронавируса", "Сто человек умерли, потому что не успел", "Лечили плохо. Все деньги выброшены на тесты", – пишут оппозиционно настроенные пользователи в комментариях.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что члены Евросоюза могут самостоятельно приобрести вакцины от производителей, однако от имени своего государства, а не самой ЕК.