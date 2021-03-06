В США были вынуждены похвалить российскую вакцину

Главный инфекционист не смог отрицать очевидное

В беседе с телеканалом Skai Энтони Фаучи вынужден был признать, что данные по нашей вакцине "Спутник V" "довольно хорошие".

Главный инфекционист США добавил, что о китайском препарате против коронавируса у него не так много данных. Фаучи признался, что не особо внимательно следил за показателями эффективности.

Высказался специалист и на тему вероятных побочек от вакцин, которые производят западные страны. Он заявил, что обсуждения эффективности препаратов его не беспокоят, ибо тесты вакцинвакцинами Pfizer и Moderna, по его словам, показали хорошие результаты.

Ранее из-за российской вакцины в Словакии разгорелся скандал. Препарат отказались возвращать в Россию.