В США были вынуждены похвалить российскую вакцину

Главный инфекционист не смог отрицать очевидное

В беседе с телеканалом  Skai Энтони Фаучи вынужден был признать, что данные по нашей вакцине "Спутник V" "довольно хорошие".

Главный инфекционист США добавил, что о китайском препарате против коронавируса у него не так много данных. Фаучи признался, что не особо внимательно следил за показателями эффективности.

Высказался специалист и на тему вероятных побочек от вакцин, которые производят западные страны. Он заявил, что обсуждения эффективности препаратов его не беспокоят, ибо тесты вакцинвакцинами Pfizer и Moderna, по его словам, показали хорошие результаты.

Ранее из-за российской вакцины в Словакии разгорелся скандал. Препарат отказались возвращать в Россию.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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