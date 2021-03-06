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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил СМИ, что глава государства не контактировал с Максимом Орешкиным. Поэтому необходимости в самоизоляции политика нет. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, о болезни Орешкина ранее сообщил премьер Михаил Мишустин. Судя по тому, что помощник президента дистанционно принял участие в совещании, ковид у него протекает не в тяжелой форме.
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