Контактировал ли Путин с зараженным Орешкиным: Песков ответил журналистам

Помощник президента РФ подхватил коронавирус

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил СМИ, что глава государства не контактировал с Максимом Орешкиным. Поэтому необходимости в самоизоляции политика нет. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, о болезни Орешкина ранее сообщил премьер Михаил Мишустин. Судя по тому, что помощник президента дистанционно принял участие в совещании, ковид у него протекает не в тяжелой форме. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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