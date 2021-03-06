Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин. Фото Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент РФ подписал соответствующий указ

Орденов Пирогова и медалей Луки Крымского удостоились более 200 человек. Наградить Владимир Путин распорядился тех, кто внес большой вклад в борьбу с распространением COVID-19. Соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации 6 марта.

Напомним, обе награды учредили в нашей стране во время пандемии коронавируса, в июне прошлого года. Орден Пирогова и медаль Луки Крымского вручают медицинским работникам, как россиянам, так и иностранцам, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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