Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент РФ подписал соответствующий указ

Орденов Пирогова и медалей Луки Крымского удостоились более 200 человек. Наградить Владимир Путин распорядился тех, кто внес большой вклад в борьбу с распространением COVID-19. Соответствующий указ президента размещен на официальном портале правовой информации 6 марта.

Напомним, обе награды учредили в нашей стране во время пандемии коронавируса, в июне прошлого года. Орден Пирогова и медаль Луки Крымского вручают медицинским работникам, как россиянам, так и иностранцам, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.