Статистика по коронавирусу в России на 7 марта

Статистика по коронавирусу в России на 7 марта
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Общее количество заболевших превысило 4,3 миллиона

За минувшие сутки в России было выявлено 10 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больных выявили в 85 регионах страны. От COVID-19 скончались еще 368 человек. Вылечили 11 576 больных. Данные по распространению коронавируса среди россиян публикует Оперативный штаб. 

Среди регионов по количеству заражений неизменно лидирует Москва – в столице было выявлено 1 534 человека, у которых тест на инфекцию дал положительный результат. В Московской области обнаружили 773 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 968 зараженными. Замыкает тройку регионов Нижегородская область, где за день COVID-19 был зафиксирован у 383 людей.

Меньше всего случаев инфицирования в НАО и ЧАО – там обнаружено по 3 больных.

Так, согласно обновленным данным на 07.03.2021, количество заболевших коронавирусом в России за все время распространения болезни доросло до 4 322 776. Всего умерло 89 094 человек, 3 911 924 смогли вылечить. 

В США признали, что данные по эффективности "Спутника V" "довольно хорошие". 

В ВОЗ сделали оптимистичный прогноз по коронавирусу в России, однако отметили, что расслабляться не стоит. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Совфеде прокомментировали вопли Украины по "Северному потоку - 2"

Вашингтон не руководствуется интересами Киева при принятии подобных решений, считает сенатор

Что опасно брать в кредит: эксперты предупредили россиян

Спонтанные решения могут привести к большим долгам - расплачиваться придется не один месяц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей