Общее количество заболевших превысило 4,3 миллиона

За минувшие сутки в России было выявлено 10 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больных выявили в 85 регионах страны. От COVID-19 скончались еще 368 человек. Вылечили 11 576 больных. Данные по распространению коронавируса среди россиян публикует Оперативный штаб.

Среди регионов по количеству заражений неизменно лидирует Москва – в столице было выявлено 1 534 человека, у которых тест на инфекцию дал положительный результат. В Московской области обнаружили 773 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 968 зараженными. Замыкает тройку регионов Нижегородская область, где за день COVID-19 был зафиксирован у 383 людей.

Меньше всего случаев инфицирования в НАО и ЧАО – там обнаружено по 3 больных.

Так, согласно обновленным данным на 07.03.2021, количество заболевших коронавирусом в России за все время распространения болезни доросло до 4 322 776. Всего умерло 89 094 человек, 3 911 924 смогли вылечить.

В США признали, что данные по эффективности "Спутника V" "довольно хорошие".

В ВОЗ сделали оптимистичный прогноз по коронавирусу в России, однако отметили, что расслабляться не стоит.