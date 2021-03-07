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За минувшие сутки в России было выявлено 10 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больных выявили в 85 регионах страны. От COVID-19 скончались еще 368 человек. Вылечили 11 576 больных. Данные по распространению коронавируса среди россиян публикует Оперативный штаб.
Среди регионов по количеству заражений неизменно лидирует Москва – в столице было выявлено 1 534 человека, у которых тест на инфекцию дал положительный результат. В Московской области обнаружили 773 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 968 зараженными. Замыкает тройку регионов Нижегородская область, где за день COVID-19 был зафиксирован у 383 людей.
Меньше всего случаев инфицирования в НАО и ЧАО – там обнаружено по 3 больных.
Так, согласно обновленным данным на 07.03.2021, количество заболевших коронавирусом в России за все время распространения болезни доросло до 4 322 776. Всего умерло 89 094 человек, 3 911 924 смогли вылечить.
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