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Австрийцы решили приостановить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca после неутешительных данных о лекарстве. Одна из привитых женщин скончалась, еще одна – заболела коронавирусом.
Как пишет РИА "Новости", 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. Другая 35-летняя австрийка сейчас выдоравливает после тромбоэмболии легочной артерии. Обе получили вакцину из одной и той же партии.
В целях безопасности власти приняли решение приостановить вакцинацию AstraZeneca в стране.
До этого против вакцинации от коронавируса этим лекарством выступали австрийские врачи. Они отказывались проходить процедуру, ставя под сомнение эффективность препарата.
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