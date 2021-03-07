Австрия экстренно прекратила вакцинацию в стране

В стране были зарегистрированы смерти после введения препарата

Австрийцы решили приостановить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca после неутешительных данных о лекарстве. Одна из привитых женщин скончалась, еще одна – заболела коронавирусом. 

Как пишет РИА "Новости", 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. Другая 35-летняя австрийка сейчас выдоравливает после тромбоэмболии легочной артерии. Обе получили вакцину из одной и той же партии. 

В целях безопасности власти приняли решение приостановить вакцинацию AstraZeneca в стране. 

До этого против вакцинации от коронавируса этим лекарством выступали австрийские врачи. Они отказывались проходить процедуру, ставя под сомнение эффективность препарата. 

Роман ИГНАТОВ

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