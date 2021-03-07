В стране были зарегистрированы смерти после введения препарата

Австрийцы решили приостановить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca после неутешительных данных о лекарстве. Одна из привитых женщин скончалась, еще одна – заболела коронавирусом.

Как пишет РИА "Новости", 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. Другая 35-летняя австрийка сейчас выдоравливает после тромбоэмболии легочной артерии. Обе получили вакцину из одной и той же партии.

В целях безопасности власти приняли решение приостановить вакцинацию AstraZeneca в стране.

До этого против вакцинации от коронавируса этим лекарством выступали австрийские врачи. Они отказывались проходить процедуру, ставя под сомнение эффективность препарата.