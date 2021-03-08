Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 марта

Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 марта
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
От COVID-19 умерли 379 человек

В России продолжается борьба с эпидемией коронавируса. Так, за сутки врачи выявили 10 253 новых случаев заражения инфекцией из Китая. За все время заболели 4 333 029 человек.

В Москве, сохраняющей лидерство в печальном рейтинге, диагноз поставили 1421 горожанам. В Санкт-Петербурге COVID-19 подхватили 956 жителей. В Подмосковье статистика пополнилась 746 новыми зараженными.

От коронавируса за сутки скончались 379 россиян. За все время не стало 89 473 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 10 322 жителей страны. За время эпидемии болезнь одолели 3 922 246 граждан.

Ранее в ВОЗ констатировали, что ситуация с коронавирусом в нашей стране улучшается, и удали оптимистичный прогноз. Однако в организации призвали не расслабляться и не забывать о собственной безопасности. 

С 8 марта в Москве отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Социальные карты этих граждан разблокируют. 

Полина ИВАНОВА

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