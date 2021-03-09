Жертв коварной инфекции стало 89 809

За сутки в России выявлено 9 445 случаев заражения. В целом, по информации Оперштаба, заболели 4 342 474 человека.

В Москве инфицированы еще 1 066 горожан. На 941 стало больше диагнозов "COVID-19" в Петербурге. В Московской области количество тестов на коронавирус с положительным результатом в последние 24 часа составило 523.

На 9 марта пандемия унесла жизни 89 809 россиян. Только за сутки скончались 336 человек.

Есть и хорошие новости. Уже 3 932 177 соотечественников избавились от опасной болезни. Со вчерашнего дня выздоровевших прибыло на 9 931.

Тем временем в Америке похвалили российскую вакцину от коронавируса. Главный инфекционист США признал "довольно хорошие" данные по "Спутнику V".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения высказалась о ситуации с COVID-19 в России. Мелита Вуйнович заявила, что прогнозы можно давать оптимистичные.