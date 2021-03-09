От главы фармагентства ЕС потребовали извинений из-за "Спутника V"

От главы фармагентства ЕС потребовали извинений из-за "Спутника V"
Фото: Константин Морозов, пресс-служба министерства обороны РФ/АГН Москва
На экспертов ЕМА оказывают давление

Глава Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Криста Виртумер-Хохе допустила "неуместные" высказывания по поводу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и должна извиниться. Об этом заявили разработчики препарата.

На днях глава фармрегулятора ЕС заявила, что страны, одобряющие российскую вакцину до того, как ее использование разрешит ЕМА, играют в "русскую рулетку", и "настоятельно не рекомендовала" делать это даже в экстренных случаях. При этом допустила, что ЕМА откроет "Спутнику V" доступ на рынок через некоторое время.

В РФ заявили, что такие комментарии дают основание подозревать, что на процесс экспертизы ЕМА оказывается политическое давление.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V",

– написали разработчики препарата на странице в "Твиттере".

Пользователи в комментариях отметили, что слова Виртумер-Хохе их поразили:

"Подождите, в статье France24 говорится, что Криста Виртумер-Хохе является председателем правления EMA. Если это так, то это не что иное, как административное давление и вмешательство в процесс независимой проверки".

"Это скандал! Настолько непрофессионально и необъективно!"

"Нелепое заявление, способное убить тысячи людей!"

– пишут читатели.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в середине августа 2020 года. В ЕМА приступили к процедуре экспертизы препарата только 4 марта 2021 г., несмотря на нехватку собственных вакцин. Несколько стран ЕС, в том числе Венгрия, Словакия, Северная Македония, одобрили применение российской вакцины, не дожидаясь разрешения общеевропейского регулятора. Всего в мире уже 46 стран используют вакцину "Спутник V".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Васёк
Пожаловаться Ответить
Ну, и это не политика? Лицемеры евроштатовские.Главная задача открыть путь американским кампаниям.Будем посмотреть,там американская на регистрацию тоже в очереди.Сомнений мало чью зарегают.
1
новости партнеров

Кому выгодны санкции против России: экономист дал ответ

Основной удар примут на себя нерезиденты, которые могут покинуть российский рынок

Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

У нового американского президента слова расходятся с делом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей