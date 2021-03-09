На экспертов ЕМА оказывают давление

Глава Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Криста Виртумер-Хохе допустила "неуместные" высказывания по поводу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и должна извиниться. Об этом заявили разработчики препарата.

На днях глава фармрегулятора ЕС заявила, что страны, одобряющие российскую вакцину до того, как ее использование разрешит ЕМА, играют в "русскую рулетку", и "настоятельно не рекомендовала" делать это даже в экстренных случаях. При этом допустила, что ЕМА откроет "Спутнику V" доступ на рынок через некоторое время.

В РФ заявили, что такие комментарии дают основание подозревать, что на процесс экспертизы ЕМА оказывается политическое давление.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V",

– написали разработчики препарата на странице в "Твиттере".

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021

Пользователи в комментариях отметили, что слова Виртумер-Хохе их поразили:

"Подождите, в статье France24 говорится, что Криста Виртумер-Хохе является председателем правления EMA. Если это так, то это не что иное, как административное давление и вмешательство в процесс независимой проверки".

"Это скандал! Настолько непрофессионально и необъективно!"

"Нелепое заявление, способное убить тысячи людей!"

– пишут читатели.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в середине августа 2020 года. В ЕМА приступили к процедуре экспертизы препарата только 4 марта 2021 г., несмотря на нехватку собственных вакцин. Несколько стран ЕС, в том числе Венгрия, Словакия, Северная Македония, одобрили применение российской вакцины, не дожидаясь разрешения общеевропейского регулятора. Всего в мире уже 46 стран используют вакцину "Спутник V".