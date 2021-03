Глава Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Криста Виртумер-Хохе допустила "неуместные" высказывания по поводу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и должна извиниться. Об этом заявили разработчики препарата.

На днях глава фармрегулятора ЕС заявила, что страны, одобряющие российскую вакцину до того, как ее использование разрешит ЕМА, играют в "русскую рулетку", и "настоятельно не рекомендовала" делать это даже в экстренных случаях. При этом допустила, что ЕМА откроет "Спутнику V" доступ на рынок через некоторое время.

В РФ заявили, что такие комментарии дают основание подозревать, что на процесс экспертизы ЕМА оказывается политическое давление.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V",

– написали разработчики препарата на странице в "Твиттере".

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations.