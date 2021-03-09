У чиновника подозревают заражение коронавирусом

Через два дня после получения прививки от коронавируса австралийский министр здравоохранения Грег Хант попал в больницу с подозрением на инфекцию. Ему вводили препарат AstraZeneca.

Как сообщает ABC, его состояние с вакцинацией не связывают. В канцелярии министра рассказали, что его оставят на ночь для наблюдения, будут давать антибиотики и много воды.



