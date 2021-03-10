Уже выздоровели 3 945 527 жителя нашей страны

Как передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за время пандемии в России заболели 4 351 553 человека. В последние 24 часа инфекцию подцепили 9 079 соотечественников.

Положительный результат дали еще 1 116 тестов в Москве и 959 в Санкт-Петербурге. В Московской области количество диагнозов "COVID-19" выросло на 378.

За сутки умерли 466 инфицированных. Всего в нашей стране не стало 90 275 жителей, у которых обнаружили коронавирус.

Число выздоровевших россиян прибавилось на 13 350. В целом излечились на 10 марта 3 945 527 пациента.

В Европе все чаще думают о приобретении препарата от коронавируса у России или Китая. Жители Старого Света недовольны медленным процессом вакцинации.