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Как передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за время пандемии в России заболели 4 351 553 человека. В последние 24 часа инфекцию подцепили 9 079 соотечественников.
Положительный результат дали еще 1 116 тестов в Москве и 959 в Санкт-Петербурге. В Московской области количество диагнозов "COVID-19" выросло на 378.
За сутки умерли 466 инфицированных. Всего в нашей стране не стало 90 275 жителей, у которых обнаружили коронавирус.
Число выздоровевших россиян прибавилось на 13 350. В целом излечились на 10 марта 3 945 527 пациента.
В Европе все чаще думают о приобретении препарата от коронавируса у России или Китая. Жители Старого Света недовольны медленным процессом вакцинации.
Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу
К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители