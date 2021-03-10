Президент Чехии отправляет главу Минздрава в отставку из-за отказа от "Спутника V"

В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса

Российская вакцина от коронавируса внесла существенный разлад в отношения между управляющими верхушками страны. Президент Чехии Милош Земан требует отставки главы Минздрава Яна Блатны, главы Государственного института контроля по обороту лекарств Ирены Сторовой из-за принципиального отказа использовать для вакцинации населения "Спутник V". Досталось и действующему премьер-министру страны Андрею Бабишу за то, что тот назначил на пост Блатны.

Сейчас ситуация с коронавирусом в стране ужасающая. Система здравоохранения Чехии оказалась не готова к серьезным испытаниям инфекцией. За минувшие сутки, по данным на 10 марта, там зарегистрировано 15 380 случаев заражения. Всего заразилось более 1,35 миллионов человек, из которых 22 385 погибли. В стране проживает порядка 10,7 миллионов граждан. Из-за огромной нагрузки крематории не успевают сжигать тела, одна из печей, не выдержав, сломалась.

Президент страны полагает, что вся вина за происходящее лежит на плечах Яна Блатны, который, видя масштабы катастрофы, отказывается от закупки российского лекарства, вероятней всего, по политическим причинам. В интервью Parlamentnilisty.cz он заявил, что собирается поговорить с премьер-министром об отставке Блатны.

"Я глубоко презираю тех, кто считает вакцинацию политическим вопросом", – заявил он.

Земан указал, что все заявления об использовании "Спутника V" Кремлем как еще одного рычага воздействия на Евросоюз являются чушью, которую придумали журналисты. Он указал, что большинство специалистов признают, что российское лекарство показало себя безопасным и эффективным.

"Поскольку этими вакцинами, российской или китайской, прививают миллионы людей, то те двое, о которых я упомянул, виновны в том, что напрасно умирают наши люди. Причем число умерших уже превышает 200 человек в день", – заявил президент.

Другие страны собираются прибегнуть к российской вакцине только после одобрения в ЕС, но, подчеркнул Земан, это может затянуться на 200-300 дней, и в ЕМА (Европейское агентсво лекарственных средств) подчеркивают свою важность ценой напрасных человеческих жертв.

Президент Чехии выразил надежду, что если ему удастся добиться отставки Блатны и Сторовой, то страна сможет договориться о поставках "Спутника V" в обход регистрации.