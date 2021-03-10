Попова сделала заявление о масочном режиме в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нельзя отказываться от масочного режима. Оснований для этого она не видит, несмотря на снижение заболеваемости.
"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остаётся безусловно", – приводит ее слова РИА "Новости".
Она отметила, что в России сохраняются высокие риски роста числа заражений из-за того, что многие россияне после праздников вернулись в страну из за рубежа, пишет телеканал "360".
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса