Попова сделала заявление о масочном режиме в России

В стране снижается заболеваемость

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нельзя отказываться от масочного режима. Оснований для этого она не видит, несмотря на снижение заболеваемости. 

"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остаётся безусловно", – приводит ее слова РИА "Новости". 

Она отметила, что в России сохраняются высокие риски роста числа заражений из-за того, что многие россияне после праздников вернулись в страну из за рубежа, пишет телеканал "360"

Роман ИГНАТОВ

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