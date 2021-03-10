Новая мутация оказалась значительно "кровожаднее"

Зарубежные исследователи изучили смертоносность от британского штамма COVID-19 и пришли к леденящим душу результатам. Выяснилось, что эта мутация значительно повышает риск летального исхода.



Ученые из британских вузов городов Эксетер и Бристоль провели тщательный анализ данных, которые были получены в ходе соответствующего исследования. Под наблюдением медиков находились более 100 тысяч человек.

Все они были заражены коронавирусной инфекцией. При этом половина подхватила британский штамм B.1.1.7, а другая половина болела иными разновидностями СOVID-19. Участники исследования были равномерно распределены по группам в соответствии с возрастными характеристиками, полом и другим сторонними факторами. Таким образом, повлиять на общую картину тяжести протекания заболевания мог только сам тип вируса.

Эпидемиологи наблюдали за пациентами в течение четырех недель. В итоге были зафиксированы 227 летальных исходов у людей с британским штаммом и 141 смерть от других разновидностей COVID-19.

Соответственно, риск смертности от британской мутации выше примерно в 1,64 раза. Другими словами, на 1000 диагностированных заболеваний приходится 4,1 смертей. При этом у более ранних мутации этот показатель составляет 2,5. Таким образом, можно сказать, что британский штамм на 30-100% более смертоносен, приводит итоги исследования журнал British Medical Journal.

К слову, недавно московские ученые научились определять предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Факторы риска могут передаваться по наследству.