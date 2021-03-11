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За сутки в России выявили 9 270 случаев заражения коронавирусом. В целом4 360 823 теста жителей нашей страны дали положительный результат, сообщает Оперштаб.
В Москве инфицированы дополнительно 1 281 горожанин. Заразились в Петербурге 961 человек, а в Московской области – 358.
На 11 марта скончались 90 734 пациента с COVID-19. В последние 24 часа инфекция унесла жизни 459 россиян.
При этом уже 3 959 533 жителя нашей страны избавились от коронавируса. Выздоровели за сутки 14 006 человек.
Тем временем зарубежные исследователи изучили смертоносность от британского штамма COVID-19 и пришли к леденящим душу результатам. Выяснилось, что эта мутация значительно повышает риск летального исхода.
Ранее стало известно, что европейские туроператоры готовят пакетный тур в Россию с возможностью сделать прививку от коронавируса. Спрос на такое путешествие есть.
Однако воплотить в жизнь смелые мечты вряд ли удастся