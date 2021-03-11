Всего скончались 90 734 человека, подхвативших COVID-19

За сутки в России выявили 9 270 случаев заражения коронавирусом. В целом4 360 823 теста жителей нашей страны дали положительный результат, сообщает Оперштаб.

В Москве инфицированы дополнительно 1 281 горожанин. Заразились в Петербурге 961 человек, а в Московской области – 358.

На 11 марта скончались 90 734 пациента с COVID-19. В последние 24 часа инфекция унесла жизни 459 россиян.

При этом уже 3 959 533 жителя нашей страны избавились от коронавируса. Выздоровели за сутки 14 006 человек.

Тем временем зарубежные исследователи изучили смертоносность от британского штамма COVID-19 и пришли к леденящим душу результатам. Выяснилось, что эта мутация значительно повышает риск летального исхода.

Ранее стало известно, что европейские туроператоры готовят пакетный тур в Россию с возможностью сделать прививку от коронавируса. Спрос на такое путешествие есть.