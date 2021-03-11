Однако о 100%-ной защите от вирусов речи не идет

Роскачество озвучило список тех защитных масок, которые лучше всего спасают от вирусов и бактерий. Исследование было проведено совместно с Федеральным медико-биологическим агентством.

Специалисты определяли не только степень фильтрации масок, но и их токсичность. Проверке подверглись 14 средств защиты, среди которых 9 из России и 5 из Китая.

Результаты исследования показали, что меньше всего бактерий пропускают многоразовые нетканевые маски таких марок, как "Инвита", ООО "Фастфэшн" и "МД СТМ". Что касается медицинских одноразовых масок, то лучшим вариантом стала маска фирмы CSVT, передают "Известия".

Остальные защитные маски пропускают через себя микроорганизмы.

Однако специалисты предупредили, что ни одно средство защиты не может обеспечить 100%-ной защиты от вирусов, пишет RT.

Ранее врач-инфекционист поделилась прогнозом, когда в России отменят масочный режим.