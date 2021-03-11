Однако перемены незначительные

Положение с COVID-19 в России стало лучше. Это заметили и во Всемирной организации здравоохранения.

Хотя перемены еще пока незначительные, но они есть, указала глава ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, целом ситуация с коронавирусом во всем мире все еще вызывает тревогу.

Из-за возникновения новых штаммов ссследует проявлять максимум внимания. Система контроля за обстановкой должна быть гибкой, подчеркнула руководитель ведомства, передает РИА "Новости".

На 11 марта в нашей стране зарегистрировано 4 360 823 случая заражения коронавирусом. При этом 90 734 инфицированных россиянина умерли, а 3 959 533 выздоровели.