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Положение с COVID-19 в России стало лучше. Это заметили и во Всемирной организации здравоохранения.
Хотя перемены еще пока незначительные, но они есть, указала глава ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, целом ситуация с коронавирусом во всем мире все еще вызывает тревогу.
Из-за возникновения новых штаммов ссследует проявлять максимум внимания. Система контроля за обстановкой должна быть гибкой, подчеркнула руководитель ведомства, передает РИА "Новости".
На 11 марта в нашей стране зарегистрировано 4 360 823 случая заражения коронавирусом. При этом 90 734 инфицированных россиянина умерли, а 3 959 533 выздоровели.
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