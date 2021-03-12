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Оперативный штаб продолжает публиковать свежие данные по заражению коронавирусом в России. На 12 марта COVID-19 обнаружили у 4 370 617 жителей нашей страны. За сутки заболели 9 794 человека.
Тройка антилидеров остается неизменной. На 1 610 инфицированных стало больше в Москве. В Санкт-Петербурге положительный результат показали дополнительно 957 тестов, в Московской области еще 476.
Ушли из жизни в целом 91 220 зараженных. За сутки умерли 486 россиян с коронавирусом.
Вылечились в последние 24 часа 13 496 жителей нашей страны. Распрощались с инфекцией в целом 3 973 029 пациентов.
Накануне в ВОЗ признали, что ситуация с коронавирусом в России улучшилась. Однако перемены пока незначительные.
Тем временем известная теледоктор Елена Малышева заявила, что обычный грипп гораздо опаснее COVID-19. По ее словам, коронавирус забирает жизни, в основном, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а от гриппа умирают также молодые и здоровые.
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