Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 12 марта
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Число жертв инфекции стало больше на 486

Оперативный штаб продолжает публиковать свежие данные по заражению коронавирусом в России. На 12 марта COVID-19 обнаружили у 4 370 617 жителей нашей страны. За сутки заболели 9 794 человека.

Тройка антилидеров остается неизменной. На 1 610 инфицированных стало больше в Москве. В Санкт-Петербурге положительный результат показали дополнительно 957 тестов, в Московской области еще 476.

Ушли из жизни в целом 91 220 зараженных. За сутки умерли 486 россиян с коронавирусом.

Вылечились в последние 24 часа 13 496 жителей нашей страны. Распрощались с инфекцией в целом 3 973 029 пациентов.

Накануне в ВОЗ признали, что ситуация с коронавирусом в России улучшилась. Однако перемены пока незначительные.

Тем временем известная теледоктор Елена Малышева заявила, что обычный грипп гораздо опаснее COVID-19. По ее словам, коронавирус забирает жизни, в основном, пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а от гриппа умирают также молодые и здоровые.

Полина ДОРОЖКИНА

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