В смертях прошедших вакцинацию европейцев разбирается ВОЗ

Десять европейских государств, входящих в состав ЕС, приняли решение о временном отказе от использования вакцины AstraZeneca, созданной совместно со специалистами Оксфордского университета. Причиной стали сообщения о вероятном образовании тромбов у прошедших вакцинацию людей.

Так, первой от вакцины отказалась Австрия, после того, как один из привитых граждан скончался. Еще у одной женщины произошла закупорка сосудом из-за тромбоза.

Следом решение о взятии паузы приняли власти Дании, Норвегии, Исландии, прибалтийские государства, а также Кипр с Италией, пишет МИР24.

Позднее ВОЗ заявила, что поспешит разобраться с ситуацией, передает РИА "Новости".