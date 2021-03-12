Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Десять европейских государств, входящих в состав ЕС, приняли решение о временном отказе от использования вакцины AstraZeneca, созданной совместно со специалистами Оксфордского университета. Причиной стали сообщения о вероятном образовании тромбов у прошедших вакцинацию людей.
Так, первой от вакцины отказалась Австрия, после того, как один из привитых граждан скончался. Еще у одной женщины произошла закупорка сосудом из-за тромбоза.
Следом решение о взятии паузы приняли власти Дании, Норвегии, Исландии, прибалтийские государства, а также Кипр с Италией, пишет МИР24.
Позднее ВОЗ заявила, что поспешит разобраться с ситуацией, передает РИА "Новости".
Вашингтон в борьбе против нашей трубы поставил себя в тяжелое положение
В Вашингтоне уловили тайный смысл в неожиданной поездки шефа российской дипломатии в Эр-Рияд