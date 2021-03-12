Западные СМИ раскрыли заговор США вокруг вакцины AstraZeneca

Западные СМИ раскрыли заговор США вокруг вакцины AstraZeneca
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
В Штатах накопили огромное количество доз, которые не желают предоставлять другим странам в обход соглашения

Соединенные Штаты скопили миллионы доз лекарственного препарата AstraZeneca, однако отказываются от поставок вакцины в страны, где уже действует разрешение на использование лекарства. Таким образом, Белый дом игнорирует запросы государств на поставки доз.

В настоящее время этот вопрос широко обсуждается в федеральном правительстве. Так, ряд представителей Минздрава утверждают, что Вашингтон обязан отправить препараты за границу, так как отдельные страны испытывают катастрофический дефицит вакцин.

Представители AstraZeneca заявляют, что обратились к американскому правительству с просьбой о внимательном рассмотрении запросов на предоставление препарата, однако обращение было отклонено.

Так, в Огайо уже подготовлено 30 млн доз. В настоящее время в Штатах проходит завершающая фаза производственного процесса – вакцину уже разливают по флаконам.

AstraZeneca производится в Огайо, Мэриленде и Балтиморе. Пока что Штаты не сообщают о результатах клинических испытаний вакцины. Из-за сложившейся ситуации AstraZeneca не соблюдает своих обязательств по поставкам в страны Евросоюза.

Представители компании заявили, что в случае дальнейшего игнорирования запросов со стороны Белого дома обратятся к американским властям с заявлением о необходимости заменить дозы для внутреннего использования в США.

"Неуверенность администрации, по крайней мере, частично связана с неопределенностью поставок вакцин перед контрольным показателем, установленным в конце мая президентом Байденом, когда он пообещал достаточное количество доз вакцины для охвата каждого взрослого в Соединенных Штатах", – пишет New York Times.

Ранее сообщалось, что европейские государства решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca

Егор МАЛКОВ

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