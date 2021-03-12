Минск анонсировал белорусскую вакцину от коронавируса

Президент обозначил сроки

Александр Лукашенко сообщил, что уже во второй половине 2021 года в стране может появиться собственная вакцина от коронавируса. Об этом он рассказал во время рабочего визита в Молодеченскую ЦРБ.

Также, добавил президент, до конца марта Белоруссия начнет производство российского "Спутника V", пишет БЕЛТА.

Вероятней всего, белорусская вакцина будет создана на основе разработок российского лекарства.