Минск анонсировал белорусскую вакцину от коронавируса

Президент обозначил сроки

Александр Лукашенко сообщил, что уже во второй половине 2021 года в стране может появиться собственная вакцина от коронавируса. Об этом он рассказал во время рабочего визита в Молодеченскую ЦРБ. 

Также, добавил президент, до конца марта Белоруссия начнет производство российского "Спутника V", пишет БЕЛТА. 

Вероятней всего, белорусская вакцина будет создана на основе разработок российского лекарства. 

Роман ИГНАТОВ

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