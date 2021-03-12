Эксперт оценили шансы на одобрение лекарства из России

Российская вакцина "Спутник V" является продуктом, над которым работали квалифицированные и опытные специалисты с большим опытом в создании таких препаратов. Об этом заявил немецкий эксперт Томас Мертенс, возглавляющий на постоянной основе пост руководителя постоянного комитета по вакцинированию при правительстве ФРГ.

По словам Мертнеса, "Спутник" является весьма хорошей вакциной, которая, вероятнее всего, рано или поздно получит одобрение в странах Евросоюза.

Представитель ФРГ также заявил, что предусмотренная в России двухэтапная система вакцинирования "Спутником" является "умной схемой".



"Как и в случае с Astrazeneca, "Спутник" является векторной вакциной, которую разработали на аденовирусной основе. Однако, в отличие от первого препарата, "Спутник" использует два разных векторных вируса для двух доз. Это очень разумный подход, так как в этом случае появляется возможность предотвратить потенциальную потерю эффективности из-за иммунного ответа против переносчиков", – заявил специалист в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Вакцина AstraZeneca стала в Европе предметом ожесточенных споров. После образования тромбов в результате вакцинации у нескольких человек порядка десяти европейских государств, включая Италию и Люксембург, приняли решение о временном отказе от использования препарата. По мнению критиков, вакцина англо-шведского производства лишь повышает риск тромбоза.

Ранее в New York Times появилась информация о том, что в Штатах скопились миллионы доз AstraZeneca, однако Белый дом не спешит отправлять партии по запросу остальных стран. О результатах проведенных клинических испытаний Штаты также не сообщают.