В Австрии раскрыли махинации европейцев с вакцинами от COVID-19

В Австрии раскрыли махинации европейцев с вакцинами от COVID-19
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Страны подписывают тайные сделки друг у друга за спиной

Препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции внутри ЕС распределяются неравномерно. К такой несправедливости привели договоры некоторых стран с фармкомпаниями, которые были заключены в обход своих коллег по Евросоюзу.

Пролить свет на реальное положение дел на европейском рынке вакцин решил канцлер Австрии Себастьян Курц. Впрочем, даже он не располагает подробностями тайных соглашений, пишет Die Presse.

Первое лицо Австрии пояснил, что власти стран-членов Евросоюза открыто заключили ряд договоренностей с фармкомпаниями. В то же время некий "координационный совет медицинских чиновников" подписал свои соглашения.

Таким образом, распределение противокоронавирусных средств будет неравномерным. По мнению Курца, если ситуация не изменится, обделенными окажутся Латвия и Болгария – этим государствам не хватит нужного числа доз.

К слову, недавно в Германии сравнили "Спутник V" и AstraZeneca. По мнению немецкого эксперта, наша вакцина весьма эффективна и рано или поздно получит одобрение в странах Евросоюза. Специалист также добавил, что предусмотренная в России двухэтапная система вакцинирования "Спутником" является "умной схемой".

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость162441
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В прошлом году маски друг у друга воровали, теперь договоры втихаря заключают. Дальше следуют вопли про европейское единство и европейские ценности, разрывание рубашек на груди и сопли с сахаром.
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