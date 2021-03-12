Весна – не повод откладывать вакцинацию

Весна – не повод откладывать вакцинацию
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Вакцинация от коронавируса в России продолжает буксовать

Несмотря на то, что наша страна первая создала вакцину и сделала прививки доступными населению, а к настоящему моменту зарегистрировала уже три различных вакцины, по состоянию на конец февраля в России полную вакцинацию прошли всего 1,5 млн, а хотя бы одну дозу вакцины получили около 4 млн человек. Для сравнения: в США ежедневно прививают около 2 млн человек. По данным Университета Джона Хопкинса, Россия по проценту полностью вакцинированного населения находится на 46-м месте в мире и уступает таким странам, как Бразилия, Турция, ОАЭ, не говоря уже о европейских и США.  

И это при том, что доз вакцины у нас производится достаточно. В чем же дело? Эксперты называют разные причины, среди которых и недоверие населения к самим вакцинам российского производства, несмотря на то, что, в частности, "Спутник V" высоко оценен ВОЗ и находится на втором месте по числу одобривших его применение у себя стран, уступая только вакцине производства компании AstraZeneca.

Еще одной причиной может стать сезонный рост заболеваемостью гриппом и ОРВИ, который в России как раз приходится на март-апрель. Ведь острые инфекционные заболевания являются однозначным противопоказанием к вакцинации, а после выздоровления она возможна не ранее, чем через 2-4 недели. Многие пациенты опасаются делать прививку от коронавируса именно весной, объясняя это сниженным иммунитетом и боязнью подхватить ОРВИ, рассказывает Алена Глушакова – семейный врач, врач общей практики, главный врач юго-восточного кластера группы компаний "Ниармедик". И хотя заболеть COVID-19 из-за вакцинации невозможно, т.к. вакцина не содержит живого вируса, но любая другая подхваченная где-то инфекция будет отвлекать на себя иммунные силы организма, что сделает вакцинацию неэффективной.

Однако, откладывать по этим причинам прививку от опасного вируса – не лучшая тактика, считает врач. Гораздо эффективнее в целом поддержать иммунитет с помощью витаминных комплексов и препаратов, повышающих неспецифическую защиту организма от ОРВИ, а также ограничить социальные контакты. Это поможет избежать как COVID-19, так и других малоприятных респираторных вирусов.

"Формирование иммунитета против коронавирусной инфекции начинается после первого тура вакцинации, а заканчивается через 3-4 недели после второго. Таким образом, у пациента появляется окно между первой прививкой и формированием окончательного иммунитета, которое составляет где-то 6-8 недель. Срок довольно-таки большой, и пациентам, которые начали вакцинацию, врачи рекомендуют в этот период беречь себя. Воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, потому что есть вероятность заболеть не только коронавирусом, но и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Беречь себя от переохлаждения, от контакта с людьми, которые переносят острую респираторную вирусную инфекцию", - объясняет Алена Глушакова.

"Можно также применять препараты-индукторы интерферона – такие, как Кагоцел и некоторые другие – для того, чтобы защитить себя и свою семью от вирусных инфекций, которые могут способствовать утяжелению переносимости коронавируса, если вы заболеете, или стать причиной переноса вакцинации. То есть необходима комплексная неспецифическая профилактика".

С Глушаковой согласна и врач-педиатр Мария Бороноева: "Вакцинация – это специфическая профилактика, когда мы вводим определенные частицы вируса в организм, заставляя его сформировать иммунитет к конкретной инфекции, в данном случае к COVID-19. Это позволить человеку при контакте с настоящим вирусом либо переболеть в более слабой форме, либо не проявить вообще никаких клинических признаков. А неспецифическая профилактики – это то, что позволит, в принципе любому человеку не заболеть респираторными вирусными инфекциями, которых в нашем мире очень много, и которые в жизни мы встречаем намного чаще, чем COVID-19. В этом году обычных респираторных вирусных инфекция стало меньше по сравнению с предыдущими годами, именно потому что мы стали активнее использовать меры неспецифической профилактики: чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, масками. Дети до недавнего времени учились удаленно. Чем меньше контактов, тем меньше объем вирусной инфекции. Соответственно, на этом фоне отмечается небольшой спад вирусных инфекций, но в целом, они как были, так и будут существовать, они никуда не исчезнут", – объясняет врач.

Бороноева также рекомендует индукторы интерферонов для профилактики, чтобы уменьшить риск заражения респираторными инфекциями. "И в том случае, если появились какие-то первые симптомы – насморк, слезотечение, общая слабость, разбитость, то индукторы интерферонов вполне выполняют свою роль, как первая помощь в лечении вирусных инфекций", – говорит педиатр.

Таким образом, при должной осмотрительности и профилактике врачи не рекомендуют откладывать прививку. По прогнозам, коллективный иммунитет к коронавирусу, т.е. 60% иммунизированных от общего количества населения, в нашей стране будет достигнут в августе 2021 года. Учитывая, что сейчас иммунитет к заболеванию имеют только около 6% россиян, это оптимистичный срок, рассчитанный на высокие темпы вакцинации. В противном случае нас ждет очередная волна COVID-19 осенью и новые ограничительные меры. Получается, что откладывая прививку, каждый из нас откладывает возвращение к привычной жизни, в том числе долгожданным путешествиям. 

Отдел информации

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