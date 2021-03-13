Cвежая статистика по коронавирусу в России на 13 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 13 марта
Cecilia Fabiano/www.globallookpress.com
Инфекцией заразились 9908 человек

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует последние данные по заражению заболеванием в РФ. Так, на 13 марта COVID-19 был выявлен у 4 380 525 россиян. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 9 908 жителей страны.

Первое место по количеству выявленных случаев продолжает занимать российская столица. В Москве дневной прирост составил 1600 человек. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 943 случая. Третье место удерживает Подмосковье, где за день зафиксировали 609 случаев.

В результате осложнений, вызванных заболеванием, скончались 91 695 человек. За прошедшие сутки число летальных исходов составило 475.

Успешно излечились от коронавирусной инфекции 12 868 жителей РФ. За все время пандемии выздоровели 3 985 897 россиян.

Накануне в ВОЗ заявили, что в России имеется положительная динамика в связи улучшением текущей эпидемиологической ситуации. Однако перемены пока что не слишком значительны.

Тем временем Елена Малышева сообщила, что обыкновенный грипп представляет большую опасность, чем COVID-19. Как считает теледоктор, инфекция забирает жизни, в основном, лиц пожилого возраста, а также россиян, страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

Егор МАЛКОВ

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