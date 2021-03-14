От COVID-19 выздоровели за сутки 9 232 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. В России за сутки инфекцией из Китая заразились 10 083 человек. За все время заболели 4 390 608 жителей.

В Москве диагноз подтвердили у 1905 горожан. В Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 937 россиян. В Подмосковье выявили 605 новых случаев заражения.

Умерли от коронавируса 395 пациентов за сутки. За все время эпидемии скончались 92 090 россиян.

За сутки выздоровели 9 232 жителей страны. Всего болезнь преодолели 3 995 129 человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России улучшилась. Однако риски все равно сохраняются. При этом президент страны Владимир Путин отметил, что коронавирус нанес сильный удар по экономике. Прошлый год стал худшим со времен Великой отечественной войны. Впрочем, Россия смогла преодолеть экономический спад.