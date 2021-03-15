Уже 4 003 576 человек избавились от опасной инфекции

За сутки в России выявлено 4 400 045 случаев заражения. Всего на 15 марта, по данным Оперштаба, диагноз "коронавирус" поставили 9 437 жителям нашей страны.

Еще у 1 353 горожан в Москве обнаружили COVID-19. В Санкт-Петербурге число инфицированных увеличилось на 933. Дополнительно 627 тестов в Московской области дали положительный результат.

В последние 24 часа скончались 404 зараженных россиян. За все время пандемии коронавирус унес жизни 92 494 человек.

Избавились от COVID-19 всего пациентов. Выздоровели за сутки 8 447 жителей нашей страны.

Ранее россиянам объяснили, почему в нашей стране невозможно раздать деньги в период пандемии, как в США. Этого не позволяет дефицит бюджета.

До этого стало известно, что Россия по проценту полностью вакцинированного населения находится на 46-м месте в мире и уступает некоторым странам. Обе прививки сделали всего 1,5 миллиона человек, а хотя бы одну – около 4 миллионов.