Cвежая статистика по коронавирусу в России на 15 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 15 марта
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже 4 003 576 человек избавились от опасной инфекции

За сутки в России выявлено 4 400 045 случаев заражения. Всего на 15 марта, по данным Оперштаба, диагноз "коронавирус" поставили 9 437 жителям нашей страны.

Еще у 1 353 горожан в Москве обнаружили COVID-19. В Санкт-Петербурге число инфицированных  увеличилось на 933. Дополнительно 627 тестов в Московской области дали положительный результат.

В последние 24 часа скончались 404 зараженных россиян. За все время пандемии коронавирус унес жизни 92 494 человек.

Избавились от COVID-19 всего  пациентов. Выздоровели за сутки 8 447 жителей нашей страны.

Ранее россиянам объяснили, почему в нашей стране невозможно раздать деньги в период пандемии, как в США. Этого не позволяет дефицит бюджета. 

До этого стало известно, что Россия по проценту полностью вакцинированного населения находится на 46-м месте в мире и уступает некоторым странам. Обе прививки сделали всего 1,5 миллиона человек, а хотя бы одну – около 4 миллионов.

Полина ДОРОЖКИНА

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