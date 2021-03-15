Сенатор напомнил о провале европейского препарата

Коронавирусная пандемия породила настоящую войну на фармакологическом рынке. Явные успехи России в вопросе разработки вакцин вызывают серьезное недовольство со стороны западных конкурентов. На этом фоне появляются бесконечные фейки о нашем препарате. На выпады ряда СМИ ответил член Совфеда Алексей Пушков.



После очередной порции новостей о якобы "сбоях" при вакцинации разработанным российскими учеными препаратом от COVID-19 "Спутник V" сенатор решил высказаться. Пушков напомнил, что наше противокоронавирусное средство показало отличную эффективность при испытаниях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Более того, в мировом пространстве рассчитывают на российскую вакцину и готовы ей прививаться. Так что антироссийская пропаганда со стороны Запада потерпела поражение. Пушков подчеркнул, что в мире порядка 50 государств уже хотят закупиться нашим препаратом.

При этом скандал вокруг европейской вакцины AstraZeneca только набирает обороты. Ряд стран уже отказался от ее использования или поставил на стоп вакцинацию дозами из проблемной партии. Согласно некоторым сведениям, после прививания данным препаратом серьезно увеличивается риск тромбоза, что может привести к весьма печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

Пушков подчеркнул, что с российским препаратом никаких "сбоев" нет, а вот западная пресса серьезно опростоволосилась – многомесячная акция по информационной атаке на нашу вакцину оказалась бесполезной, пишет РИА ФАН.