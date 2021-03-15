В Стокгольме высоко оценили качество российской вакцины

Уже в июне этого года Швеция может начать получать препарат "Спутник V". Об этом сообщил шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрем.

Российская вакцина была названа в Стокгольме наиболее эффективной среди всех существующих препаратов от коронавируса. По словам Бергстрема, вероятнее всего, вакцину получат те, кто будет прививаться в последнюю очередь. Также эксперт добавил, что российский препарат возможно станет дополнением к текущему плану вакцинации.

"Ее использование кажется многообещающим", – подчеркнул Бергстрем.

Эффективность препарата оценивается на уровне порядка 93%, поэтому его применение кажется многообещающим. Бергстрем также рассказал, что уже были проведены переговоры по условиям поставки вакцины. Но на данный момент неизвестно, заключат ли соглашение ЕС или отдельные страны, пишет РИА "Новости".

Напомним, что ранее Европейский союз отказался считать российскую вакцину "Спутник V" "инструментом пропаганды", тем самым подтвердив свою готовность начать вести переговоры о поставках препарата. Процесс должен быть запущен уже в ближайшее время, однако для этого необходим запрос минимум 4 стран-участниц ЕС.