Американский закон мешает поставщикам лекарств

Производству вакцин от коронавируса угрожают США. Об этом рассказали индийские производители препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Им мешает один из американских законов – о военном производстве. Он не дает выполнять заказы клиентов других стран, сообщила Махима Датла, исполнительный директор фармацевтической компании Biological. И добавила, что международному сообществу нужно срочно вмешаться в ситуацию

Закон США о военном производстве способен свести на нет все усилия по вакцинации в мире, выразил мнение исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла. Для производства вакцины Novavax необходимо сырье из США, вывоз которого ограничивает указанный закон, отметил он, передает Financial Times.

Речь идет о материалах, в составе которых содержатся особые пластмассы. Их изготавливает ограниченное количество компаний.

Закон США о военном производстве приняли в 1950 году. Согласно ему, бизнес обязан в первую очередь госзаказы. Вначале он был необходим американским властям для ведения войн или ликвидации последствий стихийных бедствий.

Позже указом Дональда Трампа его применили для производства аппаратов ИВЛ, масок и других необходимых для борьбы с COVID-19 товаров. Новый президент США Джо Байден также подписал соответствующий указ – для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса.

Ранее были названы сроки получения Швецией "Спутника V". Качество российского препарата от коронавируса высоко оценили в этой стране.