Чиновник объяснил, что у него не успел сформироваться иммунитет

Главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом чиновник заявил в социальных сетях.

Ляшко объяснил, что подхватил инфекцию, когда у него не успел сформироваться иммунитет – с момента вакцинации до получения результата анализов прошло 13 дней.

" Попал в период, когда иммунитет от прививок еще не сформирован полностью. По данным анализа клинических исследований, эффективность вакцины после единой стандартной дозы составляет 76 % от 22 до 90 дней. Уровень антител сохраняется в этот период с минимальным снижением", – объяснил Ляшко на своей странице в "Фейсбук".

В конце февраля стало известно, что Киев решил закупить дозы индийской вакцины Covisheild.



