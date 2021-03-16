Cвежая статистика по коронавирусу в России на 16 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 16 марта
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
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Излечившихся от болезни стало больше на 10 644

На 16 марта в России, как сообщает Оперативный штаб, заболели 4 409 438 жителей. За последние 24 часа оказались инфицированы 9 393 человека.

В Москве число зараженных выросло на 1 533. Еще у 916 горожан в Санкт-Петербурге обнаружили COVID-19. В Подмосковье заболевших стало больше на 565.

За сутки умерли 443 россиянина с положительным тестом на коронавирус. В целом ушли из жизни 92 937 человек.

Выздоровели еще 10 644 жителя нашей страны. Избавились от COVID-19 за время пандемии 4 014 220 россиян.

Тем временем на Украине выявили новый штамм коронавируса. Он напоминает британский, но больше поражает людей молодого возраста.

Ранее стало известно, что США угрожают производству вакцин от COVID-19. Один из американских законов мешает поставщикам препаратов.

Полина ДОРОЖКИНА

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