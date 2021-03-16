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Россия отправила Вьетнаму "Спутник V". Информация об этом поступила из пресс-службы Сбера.
Партия вакцины отправлена в юго-восточное государство бесплатно. Ее доставил туда секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет РИА "Новости".
Он прибыл в столицу Республики Ханой. Там пройдут переговоры делегации нашей страны и представителей Вьетнама о безопасности, передает телеканал "360".
"Спутник V" привезли на Ил-96. Передать даром партию вакцины юго-восточному государству поручил российский президент Владимир Путин, отмечает "МИР24".
Ранее были названы сроки получения "Спутника V" Швецией. В этой стране считают эту российскую вакцину наиболее эффективной среди всех существующих препаратов от коронавируса
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