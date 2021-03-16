Россия бесплатно отдала "Спутник V" Вьетнаму

В Ханое пройдут переговоры двух стран

Россия отправила Вьетнаму "Спутник V". Информация об этом поступила из пресс-службы Сбера.

Партия вакцины отправлена в юго-восточное государство бесплатно. Ее доставил туда секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, пишет РИА "Новости".

Он прибыл в столицу Республики Ханой. Там пройдут переговоры делегации нашей страны и представителей Вьетнама о безопасности, передает телеканал "360".

"Спутник V"  привезли на  Ил-96. Передать даром партию вакцины юго-восточному государству поручил российский президент Владимир Путин, отмечает "МИР24".

Ранее были названы сроки получения "Спутника V" Швецией. В этой стране считают эту российскую вакцину наиболее эффективной среди всех существующих препаратов от коронавируса  

Полина ДОРОЖКИНА

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