США сознались в попытках отговорить Бразилию от "Спутник V"

США сознались в попытках отговорить Бразилию от "Спутник V"
Фото: Константин Морозов, пресс-служба министерства обороны РФ./АГН Москва
Личные интересы Вашингтона перевесили стремление побороть пандемию

Накануне стало известно, что американские власти приложили немало усилий для борьбы с распространением уже не коронавируса, а российской вакцины от этого заболевания. В частности, такие действия они активно осуществляли в Южной Америке.

Примечательно, что фактически Вашингтон сам признался в таком предвзятом отношении к разработанному российскими учеными препарату для вакцинации от COVID-19. Соответствующее заявление сделали отечественные эксперты на странице "Спутника V" в "Твиттер”.

Сообщается, что данные сведения были опубликованы в отчетах профильных американских ведомств, таких как Минздрав и соцслужбы США. В документах прямо говорится, что эксперты Минздрава Америки пытались надавить на Бразилию с тем, чтобы заставить страну отказаться от закупок российской вакцины от коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".

Как разъясняет "Общественная служба новостей", такие действия были предприняты американцами с целью не допустить наши вакцины на южноамериканский рынок. Вашингтон весьма обеспокоен тем, что влияние Москвы в этом регионе может многократно возрасти.

Создатели противокоронавирусного препарата подчеркнули, что считают такое поведение американских властей неэтичным. За рыночные разборки человечеству приходится расплачиваться жизнями людей.

К слову, недавно индийские эксперты назвали США угрозой для производства препаратов от коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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наблюдение
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Вимкипедия пока открыто говорит: Этот образец позволил американским учёным в октябре 2002 года воссоздать генную структуру вируса 1918 года, а 18 января 2007 года японский учёный Кобаса с соавторами сделал публикацию, что инфицированные обезьяны (Macaca fascicularis) демонстрировали классические симптомы пандемии 1918 года и умерли от цитокинового шторма — расстройства в работе иммунной системы[24].

Вирус того же серотипа H1N1 вызвал пандемию «свиного гриппа» в 2009 году.
наблюдение
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Ребята из Америки молодцы, Сами создали вирус и сами хотели на нем заработать, а вот не выходит.
В 1951 году Йохан Халтин попытался выделить вирус гриппа 1918 года из тел жертв пандемии, захороненных в вечной мерзлоте в городке Бревиг-Мишн, штат Аляска. Во время той пандемии 72 из 80 жителей города погибли от гриппа[20]. В этих поисках Халтин не смог обнаружить тела жертв, содержащих целые вирусные частицы[21][22].

Почти 50 лет спустя, в июле 1997 года, Халтин узнал из статьи Джеффри Таубенбергера (англ. Jeffery Taubenberger) в журнале Science о новом способе извлечения генетической информаци
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