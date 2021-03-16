Личные интересы Вашингтона перевесили стремление побороть пандемию

Накануне стало известно, что американские власти приложили немало усилий для борьбы с распространением уже не коронавируса, а российской вакцины от этого заболевания. В частности, такие действия они активно осуществляли в Южной Америке.



Примечательно, что фактически Вашингтон сам признался в таком предвзятом отношении к разработанному российскими учеными препарату для вакцинации от COVID-19. Соответствующее заявление сделали отечественные эксперты на странице "Спутника V" в "Твиттер”.

Сообщается, что данные сведения были опубликованы в отчетах профильных американских ведомств, таких как Минздрав и соцслужбы США. В документах прямо говорится, что эксперты Минздрава Америки пытались надавить на Бразилию с тем, чтобы заставить страну отказаться от закупок российской вакцины от коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".

Как разъясняет "Общественная служба новостей", такие действия были предприняты американцами с целью не допустить наши вакцины на южноамериканский рынок. Вашингтон весьма обеспокоен тем, что влияние Москвы в этом регионе может многократно возрасти.

Создатели противокоронавирусного препарата подчеркнули, что считают такое поведение американских властей неэтичным. За рыночные разборки человечеству приходится расплачиваться жизнями людей.

К слову, недавно индийские эксперты назвали США угрозой для производства препаратов от коронавируса.