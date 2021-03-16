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Специалисты Роспотребнадзора исследовали более 8 тысяч образцов клинического материала – новый южно-африканский штамм коронавируса обнаружили в двух.
Об этом сообщили в пресс-службе организации. Исследованию подвергли материалы от лиц, прибывших из за рубежа.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 – относящихся к южно-африканскому варианту", – приводит сообщение Роспотребнадзора URA.RU.
Южно-африканский штамм коронавируса, согласно последним исследованиям, примерно на 50% заразней предыдущих типов мутаций. Полагают, что он может чаще приводить к повторным заражениям. Ученые из Национальной лаборатории службы здравоохранения Йоханнесбурга полагают, что уже разработанные против COVID-19 вакцины будут малоэффективными против южно-африканского штамма.
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