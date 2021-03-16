Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca

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Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить использование англо-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca до завершения расследование EMA в связи выявлением побочных эффектов. Сообщается, что у некоторых привившихся образуются тромбы, специалисты выясняют, связано ли это с вакцинацией.
"Решение является мерой предосторожности", - говорится в пресс-релизе государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла.
Ранее о приостановке вакцинации объявили несколько стран ЕС, в том числе Италия, Франция, Германия и Испания. ВОЗ, в свою очередь, порекомендовала продолжать использовать вакцину.
В Швеции готовятся к поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в июне.
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