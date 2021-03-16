Работники Кремля стали меньше болеть коронавирусом

За состоянием здоровья госслужащих бдительно следят

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, как обстоят дела с эпидемиологической обстановкой в Кремле. По его словам, ситуация заметно улучшалась, и чиновники стали реже заражаться опасным вирусом.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что сотрудники администрации президента могут на ежедневной основе сдавать тесты на COVID-19. Также в Кремле действует строгий масочный режим, пишет РИА "Новости".

Песков отметил, что иногда люди все же заболевают, но число заразившихся невозможно сравнивать с ситуацией, которая была в Кремле несколько месяцев назад.

К слову, Россия продолжает демонстрировать успехи в сфере вакцинации. Недавно наша страна решила бесплатно отдать "Спутник V" Вьетнаму.

Ольга ФЕДОРОВА

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