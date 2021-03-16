Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Официальный представитель Кремля
Дмитрий Песков рассказал о том, как обстоят дела с эпидемиологической
обстановкой в Кремле. По его словам, ситуация заметно улучшалась, и чиновники
стали реже заражаться опасным вирусом.
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что сотрудники администрации президента могут на ежедневной основе сдавать тесты на COVID-19. Также в Кремле действует строгий масочный режим, пишет РИА "Новости".
Песков отметил, что иногда люди все же заболевают, но число заразившихся невозможно сравнивать с ситуацией, которая была в Кремле несколько месяцев назад.
К слову, Россия продолжает демонстрировать успехи в сфере вакцинации. Недавно наша страна решила бесплатно отдать "Спутник V" Вьетнаму.
От всех внешних атак полуостров хорошо защищен