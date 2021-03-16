Директор центра рассказал о результатах наблюдений

Ни одного летального исхода после прививки российской вакциной от коронавируса зарегистрировано не было. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Во время брифинга он рассказал о последних результатах исследования эффективности препарата. Как передает его слова РИА "Новости", "Спутник V" будет также эффективен и от британского штамма от коронавируса. Данных по южно-африканскому, который недавно зарегистрировали в России, пока нет – анализ еще ведут.

Также он сообщил, что исследование вакцины от коронавируса "Cпутник V" на детях планируют начать летом.