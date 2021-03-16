В Гамалеи озвучили данные по летальности от "Спутника V"

Директор центра рассказал о результатах наблюдений

Ни одного летального исхода после прививки российской вакциной от коронавируса зарегистрировано не было. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Во время брифинга он рассказал о последних результатах исследования эффективности препарата. Как передает его слова РИА "Новости", "Спутник V" будет также эффективен и от британского штамма от коронавируса. Данных по южно-африканскому, который недавно зарегистрировали в России, пока нет – анализ еще ведут. 

Также он сообщил, что исследование вакцины от коронавируса "Cпутник V" на детях планируют начать летом. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Аксенов раскрыл зачинщиков провокаций в Крыму

От всех внешних атак полуостров хорошо защищен

Украинцы вместе с НАТО приблизились к российским границам

Натовские суда зашли в порт Одессы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей