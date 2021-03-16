Всего за сутки болезнь подхватили 565 жителей региона

Стало известно, какие подмосковные города стали худшими по эпидемиологической обстановке. Так, наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Королеве. Там за сутки положительный тест на коронавирус сдали 53 человека.

На втором месте – Балашиха с 43 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Одинцово. По данным телеграм-канала "Коронавирус.Мособлштаб", там заразу подхватили 40 человек.

Наименьшее количество заразившихся наблюдается в Зарайске, Лосино-Петровском, Луховицах, Можайске, Пущино, Серебряных Прудах, Электрогорске и Электростали – по одному инфицированному.

Всего за сутки выявлено 565 новых случаев COVID-19 по региону, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".