В Подмосковье назвали города-антилидеры по количеству заболевших COVID-19

Всего за сутки болезнь подхватили 565 жителей региона

Стало известно, какие подмосковные города стали худшими по эпидемиологической обстановке. Так, наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Королеве. Там за сутки положительный тест на коронавирус сдали 53 человека.

На втором месте – Балашиха с 43 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Одинцово. По данным телеграм-канала "Коронавирус.Мособлштаб", там заразу подхватили 40 человек.

Наименьшее количество заразившихся наблюдается в Зарайске, Лосино-Петровском, Луховицах, Можайске, Пущино, Серебряных Прудах, Электрогорске и Электростали – по одному инфицированному.

Всего за сутки выявлено 565 новых случаев COVID-19 по региону, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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