Больных и умерших все меньше: свежая статистика по коронавирусу в России на 17 марта

Больных и умерших все меньше: свежая статистика по коронавирусу в России на 17 марта
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
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За сутки инфекция унесла 93 364 жизни

Данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вселяют надежду на победу над опасным недугом. По ним, в России за сутки выявлено 8 998 случаев заражения, всего таких стало 4 418 436.

В Москве инфицированы еще 1 201 горожанин. На 927 выросло количество положительных результатов тестов в Санкт-Петербурге. Дополнительно у 436 человек обнаружили COVID-19 в Подмосковье.

Пандемия унесла жизни 93 364 россиянина. Только в последние 24 часа  скончались 427 человек.

На 17 марта избавились от инфекции 4 024 975 пациентов.  Вылечились со вчерашнего дня 10 755 жителей нашей страны.

Накануне сообщалось, что в Кремле стали меньше болеть коронавирусом  За состоянием здоровья госслужащих пристально следят.

Также были озвучены данные по смертности от "Спутника V"  Ни одного летального исхода после прививки этой российской вакциной от коронавируса зарегистрировано не было. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость162485
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За сутки инфекция унесла 93 364 жизни.??????? Вы, что такое пишите!!!! Идиотка!!!
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