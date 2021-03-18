Cвежая статистика по коронавирусу в России на 18 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 18 марта
Фото: Андрей Никеричев/АНГ«Москва»
В нашей стране уже выздоровели 4 037 036 человек

За сутки в России инфекцию подхватили 9 803 жителя. В целом поставлено 4 428 239 диагнозов "коронавирус", передает Оперативный штаб.

На 1 934 увеличилось число зараженных в Москве. В Петербурге заболели еще 918 человек. В Московской области количество положительных результатов тестов увеличилось на 537.

Со вчерашнего дня скончались 460 россиян с коронавирусом. За все время жертвами пандемии стали 93 824 жителя нашей страны.

Уже выздоровели 4 037 036 человек. Избавились от инфекции в последние 24 часа 12 061 пациент.

Тем временем в России ведется работа над проектом сертификата вакцинации для тех, кто защитил себя от коронавируса результатами трудов отечественных ученых. Как только он будет готов, начнутся переговоры с другими странами о том, чтобы граждане РФ с сертификатом свободно посещали их.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал "Спутник V" хорошим препаратом. Кроме того, он призвал наладитьпроизводство российской вакцины на территории ЕС.

Полина ДОРОЖКИНА

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