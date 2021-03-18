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За сутки в России инфекцию подхватили 9 803 жителя. В целом поставлено 4 428 239 диагнозов "коронавирус", передает Оперативный штаб.
На 1 934 увеличилось число зараженных в Москве. В Петербурге заболели еще 918 человек. В Московской области количество положительных результатов тестов увеличилось на 537.
Со вчерашнего дня скончались 460 россиян с коронавирусом. За все время жертвами пандемии стали 93 824 жителя нашей страны.
Уже выздоровели 4 037 036 человек. Избавились от инфекции в последние 24 часа 12 061 пациент.
Тем временем в России ведется работа над проектом сертификата вакцинации для тех, кто защитил себя от коронавируса результатами трудов отечественных ученых. Как только он будет готов, начнутся переговоры с другими странами о том, чтобы граждане РФ с сертификатом свободно посещали их.
Ранее сообщалось, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал "Спутник V" хорошим препаратом. Кроме того, он призвал наладитьпроизводство российской вакцины на территории ЕС.
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