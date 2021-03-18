Российских граждан волнует вопрос, когда же отменят масочный режим. По этому поводу высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Эксперт заявила в эфире телеканала "Россия 24", что противоэпидемиологические требования продолжают оставаться прежними, и что на данный момент отмена масочного режима не предполагается.

Ранее Попова также заявляла, что пока нельзя отказываться от ношения специальных масок. По ее мнению, в России до сих пор существуют большие риски роста количества заражений, так как многие россияне после праздников вернулись в страну из за рубежа.



