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Российских граждан волнует вопрос, когда же отменят масочный режим. По этому поводу высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Эксперт заявила в эфире телеканала "Россия 24", что противоэпидемиологические требования продолжают оставаться прежними, и что на данный момент отмена масочного режима не предполагается.
Ранее Попова также заявляла, что пока нельзя отказываться от ношения специальных масок. По ее мнению, в России до сих пор существуют большие риски роста количества заражений, так как многие россияне после праздников вернулись в страну из за рубежа.
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