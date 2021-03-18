В Подмосковье выявили еще 537 случаев коронавируса

За посление сутки в регионе скончались 27 больных

Эпидемия коронавируса не отступает. То и дело появляются новые случаи заражения. За сутки в Московской области было выявлено 537 зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает информационный портал "Подмосковье сегодня".

Всего заболевших в области – 224 633. Число активных случаев заболевания уменьшилось до 35 390.

Вылечились 184 058 пациентов, 569 выписались за сутки. Ушли из жизни 5185 больных, 27 – за последние сутки.

Стало известно, что, в связи с волнением россиян по поводу возможности свободного посещения других стран, на данный момент разрабатывается проект сертификата о наличии вакцинации у людей. После этого планируются переговоры с другими странами по вопросу свободного посещения гражданами России с сертификатом этих государств.

Анна АГАБАБОВА

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