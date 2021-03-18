Организация призвала Москву обеспечить соседям поставки препарата

России необходимо ускориться с предоставлением информации о вакцине "Спутник V" против коронавирусной инфекции для того, чтобы обеспечить одобрение препарата в самые сжатые сроки. С соответствующей просьбой к Кремлю обратился в среду, 18 марта, руководитель отделения ВОЗ в Европе Ханс Клюге, выступая на брифинге.

Европейский представитель ВОЗ напомнил на странице организации в "Фэйсбуке", что российские специалисты уже направили необходимую заявку на одобрение вакцины в европейский ЕМА.

После того, как российская сторона предоставит весь необходимый пакет данных, представители ВОЗ смогут уже определиться с конкретной датой одобрения препарата против коронавирусной инфекции.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что европейский регулятор может и сам ускорить процедуру выдачи разрешения на использование "Спутника V". При этом, считает глава правительства Австрии, одобрение российского препарата в Европе является "вполне реальным", равно как и в самой Австрии, о чем писало РИА "Новости".

Схожее заявление сделал накануне и представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних рынков Тьерри Бретон. По его мнению, российский "Спутник" является эффективным препаратом, которым Москва может обеспечить желающих. Как указал европейский чиновник, Евросоюзу необходимо наладить на своей территории производство доз. В настоящее время Брюссель испытывает определенные трудности с налаживанием производственных мощностей для российской вакцины из-за препаратов, которые уже получили одобрение европейского регулятора.