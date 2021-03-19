Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Число случаев заражения в России возросло на 9 699. Всего к 19 марта, по информации Оперштаба, 4 437 938 тестов дали положительный результат.
В Москве инфекцию подхватили еще 1809 жителей, а в Санкт-Петербурге – 921. На 605 заболевших стало больше в Подмосковье.
За сутки умерли 443 пациента с COVID-19. В целом коронавирус унес жизней 94 267 в нашей стране.
Излечились за время пандемии 4 049 373 россиянина. Выздоровели со вчерашнего дня 12 337 человек.
Накануне сообщалось, что подмосковные врачи спасли пенсионеров от COVID-19. У 87-летнего жителя города Балашихи легкие оказались поражены на 40%, а у его 84-летней жены – на 25%. Пожилые люди уже выписаны из больницы.
В Московской области за сутки у 537 жителей был обнаружен коронавирус. Всего на 18 марта в регионе были инфицированы 224 633 жителя, умерли 5 185 человек, выздоровели 184 058.
В преступлении подозревают видных чиновников
Москва не может запретить Еревану сотрудничать с противниками РФ, но может урезать помощь республике