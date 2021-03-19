COVID-19 унес жизни 94 267 человек в нашей стране

Число случаев заражения в России возросло на 9 699. Всего к 19 марта, по информации Оперштаба, 4 437 938 тестов дали положительный результат.

В Москве инфекцию подхватили еще 1809 жителей, а в Санкт-Петербурге – 921. На 605 заболевших стало больше в Подмосковье.

За сутки умерли 443 пациента с COVID-19. В целом коронавирус унес жизней 94 267 в нашей стране.

Излечились за время пандемии 4 049 373 россиянина. Выздоровели со вчерашнего дня 12 337 человек.

Накануне сообщалось, что подмосковные врачи спасли пенсионеров от COVID-19. У 87-летнего жителя города Балашихи легкие оказались поражены на 40%, а у его 84-летней жены – на 25%. Пожилые люди уже выписаны из больницы.

В Московской области за сутки у 537 жителей был обнаружен коронавирус. Всего на 18 марта в регионе были инфицированы 224 633 жителя, умерли 5 185 человек, выздоровели 184 058.